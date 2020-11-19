شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. الأميرة ريما رداً على منتقدي المملكة: لسنا متطرفون ولا نتسامح أو نتهاون مع التطرف والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أكدت سفيرة المملكة في الولايات المتحدة الأميريكية، الأميرة ريما بنت بندر، أن المملكة كثيرا ما يُساء فهمها، ويتم النظر إليها بالنظرة القديمة التي انتهى زمنها.
وأضافت أن البعض يصف السعوديين بأنهم متطرفون، مؤكدة أن المملكة لا تتسامح أو تتهاون مع التطرف، كما أنها أقوى خلفاء أمريكا، وتشاركها ضد التطرف.
وأشارت إلى أن أحد الأهدف الهامة في المملكة هو المساواة بين الجنسين، مؤكدة أن المملكة حققت أهدافا فاقت التوقعات في هذا المجال.
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