شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. "الخثلان" يوضح حكم حنث الإبن ليمين والدته إذا أقسمت عليه ألا يفعل شئ والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضح الشيخ سعد الخثلان الأستاذ بكلية الشريعة في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية حكم حنث الإبن ليمين والدته إذا أقسمت عليه ألا يفعل شئ .

وأكد " الخثلان " في لقاء له على قناة " الرسالة " الفضائية أنه يجب على الأم في هذه الحالة كفارة اليمين .

وأضاف أما إن كسر الإبن يمين أمه ناسياً فلا شئ عليها لأنه يعد في هذه الحالة يمين لغو لا كفارة فيه ، وإذا فعل الإبن ما نهته الأم عنه بيمين القسم عامداً يجب أن يعلمها لأنها سيجب عليها يمين الكفارة .