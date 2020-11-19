شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. "الخثلان" يوضح حكم حنث الإبن ليمين والدته إذا أقسمت عليه ألا يفعل شئ والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أوضح الشيخ سعد الخثلان الأستاذ بكلية الشريعة في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية حكم حنث الإبن ليمين والدته إذا أقسمت عليه ألا يفعل شئ .
وأكد " الخثلان " في لقاء له على قناة " الرسالة " الفضائية أنه يجب على الأم في هذه الحالة كفارة اليمين .
وأضاف أما إن كسر الإبن يمين أمه ناسياً فلا شئ عليها لأنه يعد في هذه الحالة يمين لغو لا كفارة فيه ، وإذا فعل الإبن ما نهته الأم عنه بيمين القسم عامداً يجب أن يعلمها لأنها سيجب عليها يمين الكفارة .
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