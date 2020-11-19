خطوات خدمة تصاريح السفر المتعلقة بالفئات الإستثنائية

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):كشفت المديرية العامة للجوازات، خطوات خدمة تصاريح السفر للفئات الاستثنائية عبر منصة أبشر للخدمات الإلكترونية.
وقالت الجوازات السعودية تتضمن: " الدخول على حساب أبشر، ومن أيقونة خدماتي يمكن الضغط على الخدمات، اختيار الجوازات، ثم اختيار مركز الرسائل والطلبات للجوازات، واختيار طلب جديد، وتحديد المنطقة، وفي النهاية اختيار نوع التصريح، وإرفاق الوثائق والمستندات المطلوبة".
وفي وقت سابق، أكدت الجوازات أن تصاريح السفر (للفئات الاستثنائية) عبر منصة أبشر محددة بسفرة واحدة فقط وليست متعددة الاستخدام.
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