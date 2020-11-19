شكرا لمتابعة خبر عن حساب المواطن: لا يوجد تاريخ محدد لإعادة فتح التسجيل في البرنامج والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكد برنامج حساب المواطن، اليوم الخميس، أنه لا يوجد تاريخ معين لإعادة فتح التسجيل في البرنامج، مشيرًا إلى أنه تتم مراجعة الضوابط بشكل دوري.

وكان برنامج حساب المواطن، قد اعلن عن بدء استقبال طلبات الاعتراض على مبالغ استحقاق الدعم للدفعة 36 وذلك من خلال البوابة الإلكترونية على الرابط: هنا

وأودع البرنامج 1.8 مليار ريال مخصص الدفعة الـ36 لشهر نوفمبر لـ 10.6 مليون مستفيد وتابع مكتملة طلباتهم.