شكرا لمتابعة خبر عن توضيح من الجوازات بشأن الموافقة على السفر الاستثنائي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضحت المديرية العامة للجوازات، كيفية معرفة الموافقة على السفر الاستثنائي، مبينة أنه عند وصول رسالة للمواطن بالموافقة على السفر الاستثنائي، يمكنه إتمام الإجراءات.

وقالت الجوازات: " عند وصول رسالة لك بالموافقة على طلب السفر، بإمكانك إتمام إجراءات سفرك عن طريق رقم الطلب أو رقم الهوية الوطنية" ٠

‏جاء ذلك ردا على استفسار من أحد المتابعين بشأن كيفية معرفة الموافقة على السفر الاستثنائي