شكرا لمتابعة خبر عن توضيح من الجوازات بشأن الموافقة على السفر الاستثنائي والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أوضحت المديرية العامة للجوازات، كيفية معرفة الموافقة على السفر الاستثنائي، مبينة أنه عند وصول رسالة للمواطن بالموافقة على السفر الاستثنائي، يمكنه إتمام الإجراءات.
وقالت الجوازات: " عند وصول رسالة لك بالموافقة على طلب السفر، بإمكانك إتمام إجراءات سفرك عن طريق رقم الطلب أو رقم الهوية الوطنية" ٠
جاء ذلك ردا على استفسار من أحد المتابعين بشأن كيفية معرفة الموافقة على السفر الاستثنائي
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