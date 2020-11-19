شكرا لمتابعة خبر عن إنهاء معاناة ثلاثيني من احتباس بولي بمستشفى الملك عبدالعزيز بمكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حسين العلي (صدى):

‏أنهى قسم جراحة المسالك البولية ‏بمستشفى الملك عبد العزيز عضو التجمع الصحي الأول بمكة المكرمة معاناة مواطن يبلغ من العمر 36 عاما كانا يعاني من احتباس بولي كامل لمدة سنتين

و أوضح الدكتور عاطف كاتب استشاري ورئيس قسم جراحة المسالك البولية في مستشفى الملك عبد العزيز بمكة الذي قام باجراء العملية إن المريض كان يشكو من احتباس بولي كامل وعلى قسطرة فوق العانة لمدة سنتين لا ينفع معه المنظار الجراحي ولا تركيب قسطرة بولية خارجية مما استدعى إلى التدخل الجراحي وتمت العملية بفتح جراحي طولي لمنطقة العجان وتم قطع وترميم وتنضير ‏طرفي الإحليل وقياس طول الضيق واستئصاله ثم إجراء المغاغرة بعد تركيب قسطرة بولية داخل العملية كدعامة لقوام الاحليل .

تمت العملية بنجاح تام ولله الحمد وتماثل بالشفاء وازيلت القسطرة بعد 25 يوما من تركيبها ورجع المريض يتبول بارتياح كما كان في طفولته وعاد الى طبيعته في الممارسة الزوجية

الجدير بالذكر ان هذه العملية تُعد من العمليات النادرة التي تجرى بمستشفى الملك عبدالعزيز بمكة المكرمة على مستوى مستشفيات العاصمة المقدسة