برنامج «بناء الكفاءات».. هيئة الزكاة والدخل تحدِّد موعد «نتائج القبول»

أعلنت الهيئة العامة للزكاة والدخل، موعد إعلان نتائج القبول في برنامج «بناء الكفاءات»، وذلك بعد استفسار أحد المستفيدين قائلًا: «أنا قدمت على بناء الكفاءات وللحين ما وصلني رد هل القبول غدًا؟».

ورد الحساب الرسمي للعناية بعملاء الهيئة العامة للزكاة والدخل عبر «تويتر» موضحًا: «فيما يخص قبول الانضمام لبرنامج بناء الكفاءات، سيتم التواصل مع المتقدمين الذين تم قبولهم فقط، كما أنه سيتم إعلان نتائج القبول في برنامج بناء الكفاءات في تاريخ 19 نوفمبر 2020».

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