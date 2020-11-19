برنامج «بناء الكفاءات».. هيئة الزكاة والدخل تحدِّد موعد «نتائج القبول»

سيتم التواصل مع المتقدمين
أعلنت الهيئة العامة للزكاة والدخل، موعد إعلان نتائج القبول في برنامج «بناء الكفاءات»، وذلك بعد استفسار أحد المستفيدين قائلًا: «أنا قدمت على بناء الكفاءات وللحين ما وصلني رد هل القبول غدًا؟».
ورد الحساب الرسمي للعناية بعملاء الهيئة العامة للزكاة والدخل عبر «تويتر» موضحًا: «فيما يخص قبول الانضمام لبرنامج بناء الكفاءات، سيتم التواصل مع المتقدمين الذين تم قبولهم فقط، كما أنه سيتم إعلان نتائج القبول في برنامج بناء الكفاءات في تاريخ 19 نوفمبر 2020».
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كانت هذه تفاصيل خبر برنامج «بناء الكفاءات».. هيئة الزكاة والدخل تحدِّد موعد «نتائج القبول» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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