رخصة النشاط التجاري.. تنبيه من أمانة جدة حول «عقد النفايات»

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وجهت أمانة محافظة جدة، تنبيهًا لطالبي رخصة نشاط تجاري، تتعلق بإبرام عقد خاص بالنفايات، وقالت أمانة جدة (عبر حسابها بموقع تويتر): «عزيزي مقدم طلب رخصة النشاط التجاري عبر نظام (بلدي)، نوجه عنايتكم بأنه للحصول على رخصة منشأتك التجارية في مدينة جدة، سوف يتطلب ذلك إبرام عقد إلكتروني للنفايات».
وأشارت أمانة جدة، إلى انه يمكن إبرام العقد الإلكتروني للنفايات من خلال الرابط التالي:
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