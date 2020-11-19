مخالطة حالة كورونا.. وزارة الصحة: لا توجد مدة محددة لإجراء الفحص

أوضحت وزارة الصحة أنه من غير المعروف المدة المحددة لإجراء فحص فيروس كورونا بعد مخالطة حالة مؤكدة، وذكر حساب «الصحة 937» التابع للوزارة أنه «لا توجد دراسات علمية كافية تحدد المدة المناسبة لعمل الفحص بعد مخالطة حالة مؤكدة؛ ولكن ينبغي على الأشخاص المخالطين لحالة مؤكدة إكمال فترة العزل ١٤ يومًا».

وأشارت الوزارة إلى أن «حضانة الفيروس قد تمتد لـ١٤يومًا وقد لا يتبين ذلك حين أخذ العينة».

وأوضحت أنه بشكل عام إذا كانت الحالة المؤكدة يصاحبها وجود أعراض: فيكون التعافي بعد مرور 10 أيام على الأقل منذ ظهور الأعراض، بشرط مضي آخر 3 أيام منها على الأقل بدون وجود أعراض تنفسية (سعال، ضيق تنفس) وارتفاع بالحرارة دون استخدام أدوية.

وأضافت وزارة الصحة، أنه بعد إتمام مدة التعافي لا يستدعي ذلك تأكيد فحص مخبري, ويمكن للشخص إنهاء العزل والعودة للحياة الطبيعية قبل الإصابة، مع الاستمرار بتطبيق الإجراءات الاحترازية العامة.

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