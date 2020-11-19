خفض أسعار تذاكر «الخطوط السعودية» لذوي الإعاقة.. الضوابط والشروط

بينّت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ضوابط وشروط استفادة ذوي الاحتياجات الخاصة من خدمة الربط الإلكتروني مع الخطوط الجوية السعودية.

وأوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، إمكانية قيام الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة بتقديم طلب لتحديث بيانات الإعاقة الخاصة بهم.

خفض تكاليف الركوب بـ«الخطوط السعودية»

وأشارت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، إلى أن خدمة الربط الالكتروني مع الخطوط الجوية السعودية لتخفيض أجور الاركاب للشخص ذي الإعاقة ومرافقه هي خدمة تكاملية مع الخطوط السعودية تستهدف الأشخاص ذوي الإعاقة المسجلين في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ومرافقيهم.

وأكدت الوزارة، أن هذه الخدمة توفر الجهد والوقت على الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك بالاستفادة من تخفيض أجور الاركاب بشكل مباشر من خلال منصة الحجز التابعة للخطوط السعودية بحسب الشروط والضوابط.

إجراءات تنفيذ الخدمة

وحددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، الخطوات الأساسية اللازم إتباعها للاستفادة من الخدمة وتتمثل في الإجراءات التالية:

1- يقوم المستفيد بالدخول على منصة الحجز للخطوط السعودية.

2- يقوم المستفيد بإدخال رقم الهوية الوطنية /الاقامة الخاصة بالمستفيد وتاريخ الميلاد للسعودي /تاريخ انتهاء الإقامة لغير السعودي.

3- تظهر تلقائياً المعلومات التالية:

اسم المسافر باللغة العربية / الإنجليزية.

تاريخ ميلاد المسافر بالميلادي.

رقم الهوية الوطنية/ الإقامة.

تاريخ انتهاء الهوية الوطنية / تاريخ انتهاء الاقامة بالميلادي.

جنسية المسافر

استحقاق المسافر اذا كان مسجلا في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في نظام الرعاية كشخص ذو إعاقة مستحقة.

وحددت الوزارة، الشروط والمتطلبات اللازم توافرها في المستفيد من الخدمة وتتمثل في :

- أن يكون الشخص من ذوي الإعاقة.

- أن يكون للشخص تقييم إعاقة.

- للمواطنين السعوديين والمقيمين على السواء.

- يجب أن يكون المستفيد مسجلا في نظام الرعاية الاجتماعية وله اعاقة/اعاقات مستحقة ومحدثة في ملفه التعريفي.

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