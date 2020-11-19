صلاة الاستسقاء.. «إمام الحرم» يوجه رسائل خلال إمامة المصلين: الدعاء نهج المرسلين وسلاح عبادة المؤمنين

قام إمام وخطيب المسجد الحرام، الشيخ الدكتور عبدالله بن عواد الجهني, اليوم الخميس، بإمامة المصلين في المسجد الحرام؛ لأداء صلاة الاستسقاء؛ حيث ألقى خطبته والتي أوصى فيها المسلمين بكثرة الدعاء واللجوء إلى الله عزَّ وجلَّ في السر والعلن.

وأشار الشيخ الجهني، وفقًا لحساب رئاسة شؤون الحرمين على تويتر، إلى أن هديه- صلى الله عليه وسلم- كان الخروج للاستسقاء متذللًا متواضعًا خاشعًا متضرعًا، قائلا «يا أيها الناس اتقوا الله وتوبوا إليه، يرسل السماء عليكم مدرارا، ويزدكم قوة إلى قوتكم، ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا، توبوا إليه مخلصين له بالإقلاع عن الذنوب والمعاصي، نادمين على ما كسبت أيديكم، وعازمين على عدم العودة إليها، فان الله يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون».

وتابع قائلًا: «عباد الله.. يقول الله تبارك وتعالى (وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون) والحسنات هنا هي: النعم من الخصب والرخاء والصحة والعزة والنصر على الأعداء ونحو ذلك، والسيئات هنا هي: المصائب كالأمراض وتسليط الأعداء ونحو ذلك، وقال عز وجل (ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس لعلهم يرجعون) أي قدر ما قدر من الحسنات والسيئات، وما ظهر من الفساد ليرجع الناس إلى الحق، ويبادروا بالتوبة مما حرم الله عليهم من منع الزكاة، ومن الإمساك عن الإنفاق في سبيل الله، ومن الظلم ومن أكل أموال الناس بالباطل، ومن التكبر ومن التبختر على خلق الله بالمال والجاه والرشوة وكل أنواع الفساد».

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، دعا لإقامة صلاة الاستسقاء، اليوم الخميس، في جميع أنحاء المملكة.

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