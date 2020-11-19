«نادي الإبل» يفتح باب «التسجيل المتأخر» بمهرجان الملك عبد العزيز

أعلن نادي الإبل فتح باب التسجيل المتأخر في مهرجان الملك عبد العزيز للإبل في دورته الخامسة، وذلك بعد انتهاء فترة التسجيل المبكر.

وذكر نادي الإبل أن فترة التسجيل المبكر في مسابقات مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل انتهت، وبدأت فترة التسجيل المتأخر، والتي تستمر حتى السادس والعشرين من نوفمبر الجاري.

وأشار إلى أن التسجيل المتأخر يبدأ من الساعة التاسعة من صباح اليوم الخميس 19 نوفمبر، موضحا أن التسجيل المتأخر يخضع للرسوم.

وأضاف نادي الإبل أنه يمكن التسجيل عبر الرابط التالي:

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