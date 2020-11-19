السعودية اليوم / روسيا تسجل 23610 إصابات جديدة بكورونا



موسكو 04 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 19 نوفمبر 2020 م واس

سجلت روسيا خلال الـ24 ساعة الماضية ، 23610 إصابات مؤكدة بفيروس

وأفادت السلطات الصحية الروسية اليوم ، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 2.015.608 إصابات ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 34.850 حالة وفاة ، مشيرةً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغت 1.526.656 حالة .

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11:20ت م

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موسكو 04 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 19 نوفمبر 2020 م واسسجلت روسيا خلال الـ24 ساعة الماضية ، 23610 إصابات مؤكدة بفيروس كورونا المستجد ، و 463 وفاة .وأفادت السلطات الصحية الروسية اليوم ، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصلت إلى 2.015.608 إصابات ، فيما بلغ إجمالي الوفيات 34.850 حالة وفاة ، مشيرةً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغت 1.526.656 حالة .// انتهى //11:20ت م0031

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