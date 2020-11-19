السعودية اليوم / وزارة العدل تتوسع في "الإفراغ العقاري الإلكتروني" بإتاحة الخدمة عبر بنوك إضافية



الرياض 04 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 19 نوفمبر 2020 م واس

أعلنت وزارة العدل، التوسع في خدمة الإفراغ العقاري الإلكتروني، بإتاحة الخدمة عبر بنوك إضافية لتشمل المتعاملين مع مصرفي الإنماء والراجحي، بجانب البنك الأهلي التجاري، بالتعاون مع مؤسسة النقد العربي السعودي.

وأوضحت الوزارة، أن الخدمة تمكّن المستفيدين من بيع ونقل الملكية العقارية عبر بوابة ناجز najiz.sa، وفق إجراءات آمنة تضمن حقوق جميع الأطراف، دون الحاجة لزيارة كتابات العدل أو المصارف لإصدار شيك مصدق بالمبايعة.

وأكدت أن التوسع في إجراء الخدمة يهدف إلى خدمة شريحة أكبر من المستفيدين عبر إتاحة إيداع مبالغ الصفقات العقارية في حساباتهم البنكية لدى مصرفي الإنماء، الراجحي، أو البنك الأهلي التجاري وذلك في عملية إلكترونية متكاملة تبدأ من قبول الأطراف الصفقة وتحويل

المبلغ للبائع ونقل ملكية العقار للمشتري وذلك بشكل إلكتروني متكامل دون تدخل بشري ودون أي حاجة لزيارة المصرف أو كتابة العدل لإتمام الصفقة.

واشترطت الوزارة لنقل ملكية العقار إلكترونياً، أن يكون البيع مباشراً بين البائع والمشتري دون وكلاء، وأن يكون الطرفان سعوديين، ولديهما حساب مفعل في " أبشر " .

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10:46ت م

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