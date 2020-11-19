شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق 8 محلات عشوائية بالبدراني والان نبدء بالتفاصيل

واصلت بلدية صفوى جولاتها الرقابية في منطقة البدراني ، وتم خلالها إنذار و إغلاق ٨ محلات عشوائية و مخالفة لبيع المعدات و الحديد و الأخشاب ، و مستودعات مخالفة للاشتراطات النظامية ، و تم تطبيق لائحة الجزاءات البلدية بحقهم .

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