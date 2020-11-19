قائمة سيارات فشلت في اختبارات الحوادث وطرحت بالأسواق.. هل تشتريها؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - شهدت صناعة السيارات على مدار تاريخها في حالات نادرة، طرح مجموعة من الموديلات التي فشلت في اختبارات الأمن والسلامة التي خضعت لها.

وتقيم اختبارات السلامة مقدار صمودها ومدى توفيرها للأمن والحماية للسائق في حال تعرضها لحالات اصطدام أو حوادث.

وقدم موقع "هوت كارز" في قائمة، أبرز السيارات التي فشلت في اختبارات الحوادث ورغم ذلك تم طرحها للبيع بالأسواق، ووجه بالنصح بعدم شراء هذه السيارات كموديلات مستعملة، كونها تتضمن مجموعة من الموديلات الكلاسيكية والحديثة.

وبدأ الموقع قائمته المحرمة من الموديلات الخطرة، بطراز فورد "بينتو" الذي طرح عام 1970، وأوضح الموقع أن الخطورة في هذا الطراز تأتي في هشاشة المنطقة الخلفية منها التي قد يؤدي اصطدام قوي بها من الخلف لانفجارها بالكامل، نظرا لوضع خزان الوقود بالمنطقة الخلفية من السيارة.



من الموديلات الكلاسيكية ضمن القائمة جاء طراز DeLorean DMC 12 الذي طرح في فترة الثمانينيات، و اعتبر من ضمن أسوأ السيارات الرياضية التي سبق وطرحت لفشله في عدد حيوي من اختبارات الحوادث، إضافة لأسلوب فتح وغلق أبوابها التي قد يجد بسببها السائق محبوسا بالداخل في حال تعرض السيارة لحادث قوي.

ومن الموديلات الحديثة التي نصح الموقع بتجنب شرائها، نسخة 2015 التي طرحت من طراز موستانج التي تمثل الجيل السادس من هذا الطراز، وتحديدا فئات LHD وRHD التي توفرت من هذا الطراز، التي حققت نجمتين فقط من أصل 5 نجوم في اختبارات الحوادث التي خضعت لها تحت إشراف مؤسسة NCAP للأمن والسلامة.

وجاء ضمن القائمة سيارة جييب "رانجلر"، الشهير بكونها واحدة من أبرز السيارات المجهزة لاقتحام الطرق الوعرة، ورغم ذلك مع الأسف تتمتع بتقييم فقير للغاية فيما يخص معايير الأمن والسلامة، وفقا لمؤسسة NCAP التي ذكرت أن الطراز حصد نجمة وحيدة من أصل خمسة نجوم في تقييمه باختبارات الحوادث.

من بعده جاء ضمن القائمة، طراز فيات "باندا" الصغير، الذي صنفته مؤسسة معايير الأمن والسلامة NCAP من السيارات صاحبة التقييم الضعيف باختبارات الحوادث، ووصفتها بأنها فخ مميت لسائقيها في حال تعرضها لحادث تصادم عنيف.

ذكر موقع "هوت كارز" من بعدها ضمن قائمته، طراز Tata Nano الصغير الذي تنتجه ماركة "تاتا" الهندية المصنعة للسيارات، ويفتقر هذا الطراز لكافة سبل الأمن والحماية الاساسية، ونصح الموقع بتجنب شراء النسخ التي طرحت من هذا الطراز في الفترة بين عام 2008 وحتى عام 2018، كون هذه النسخ لم تحصد أي نجمة من نجوم تقييم معايير الأمن والسلامة من مؤسسة NCAP.



