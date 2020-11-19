مدير يهجم على شركته بالبنزين ويهدد بحرقها للحصول على متأخراته!

2020-11-19

متابعات الخليج 365 - متابعة

أحالت النيابة العامة إلى الهيئة القضائية في المحكمة الجزائية في دبي، أمس، مديرًا آسيويًا اقتحم مقر عمله في شركة مقاولات، مصطحبًا معه قارورة بنزين، وهدد مدير إدارة الحسابات بحرق المقر وحرق نفسه إذا لم يحصل على مستحقاته المتأخرة.

وقالت النيابة العامة في ملخص القضية، إن المتهم هدد شفاهة مدير الحسابات بارتكاب جناية ضد نفسه، بعد اقتحام مقر عملهما، وفي حوزته قارورة بنزين كان سيحرق بها نفسه ومكاتب الشركة، بحسب البيان الإماراتية.

وشهد الشرطي القائم بالضبط في التحقيقات، بأنه توجه إلى مقر الشركة المشار إليها بموجب بلاغ حول مشكلة في مقر شركة مقاولات، ولدى وصوله شاهد المتهم واقفًا في مكتب مدير الحسابات وفي حوزته كمية من البنزين، مشيرًا إلى أن الأخير كان ينوي حرق نفسه وحرق مقر الشركة إذا لم يحصل على متأخراته، وهو ما أقر به المتهم نفسه لدى استجوابه بعد نقله إلى مركز الشرطة لاستكمال الإجراءات القانونية المتعلقة بالقضية تمهيداً لتحويله إلى النيابة العامة والمحكمة الجزائية.

