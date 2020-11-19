حالة مطرية ثالثة تبدأ غدًا.. هذه المناطق تحت تأثيرها

2020-11-19

متابعات الخليج 365 - الرياض

توقع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، عبدالله المسند، اليوم الخميس، نشاطًا في الرياح الجنوبية والجنوبية الغربية والتي قد تثير الغبار خاصة في المناطق المفتوحة في الوسطى وأجزاء من الغربية والشمال الغربي.

كما توقع المسند في تغريدات له عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، أن يزداد نشاط الرياح الجنوبية والجنوبية الغربية المثيرة للغبار ليوم غد الجمعة، والسبت تبقى الرياح غربية نشطة أيضًا، مع بدء الحالة المطرية الثالثة في هذا الموسم يوم غد الجمعة، وتستمر حتى يوم السبت، وربما يبقى لها بقية يوم الأحد.

ولفت إلى أن مناطق تأثير الحالة يتوزع على أجزاء من مناطق المدينة المنورة وحائل والحدود الشمالية وجنوبي الجوف وتبوك، وشمالي مكة المكرمة والقصيم.

وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس اليوم أن تنشط الرياح السطحية وقد تثير الأتربة والغبار على أجزاء من وسط المملكة، كما تكون السماء غائمة جزئيًا قد تتخللها سحب ممطرة على الأجزاء الجنوبية الغربية والغربية للمملكة.



