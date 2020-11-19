الصحة: لا توجد مدة محددة لإجراء فحص كورونا بعد مخالطة المصابين

2020-11-19

متابعات الخليج 365 - الرياض

قالت وزارة الصحة إنه من غير المعروف المدة المحددة لإجراء فحص فيروس كورونا بعد مخالطة حالة مؤكدة.

ولفتت الصحة عبر حساب الصحة 937 التابع لها بموقع تويتر، إلى أنه لا توجد دراسات علمية كافية تحدد المدة المناسبة لعمل الفحص بعد مخالطة حالة مؤكدة؛ ولكن ينبغي على الأشخاص المخالطين لحالة مؤكدة إكمال فترة العزل ١٤ يومًا.

وتابعت أن حضانة الفيروس قد تمتد إلى ١٤يومًا وقد لا يتبين ذلك حين أخذ العينة، مضيفةً أنه بشكل عام إذا كانت الحالة المؤكدة يصاحبها وجود أعراض: فيكون التعافي بعد مرور 10 أيام على الأقل منذ ظهور الأعراض، بشرط مضي آخر 3 أيام منها على الأقل بدون وجود أعراض تنفسية (سعال، ضيق تنفس) وارتفاع بالحرارة دون استخدام أدوية.

وأكدت الصحة أنه بعد إتمام مدة التعافي لا يستدعي ذلك تأكيد فحص مخبري ويمكن للشخص إنهاء العزل والعودة للحياة الطبيعية قبل الإصابة، مع الاستمرار بتطبيق الإجراءات الاحترازية العامة.

