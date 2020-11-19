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تمكنت دوريات الأمن بمدينة أبها، من الإطاحة بمواطن قام بتعبئة الوقود لسيارته، ثم أشهَرَ السلاح الأبيض لعمال المحطة، ولاذ بالفرار مسببًا أضرارًا وخطرًا للمحطة والعاملين فيها ومرتاديها.
وأوضح سناب وزارة الداخلية، مساء أمس، أنه بعد أن تَلَقّت الأجهزة الأمنية بلاغًا عن قيام أحد الأشخاص بتعبئة وقود مركبة دون دفع النقود، وأشهَرَ سلاحًا أبيض على أحد العمال بمحطة الوقود غرب مدينة أبها، ثم هرب من الموقع مسببًا أضرارًا بالمحطة؛ فقد أسفرت إجراءات البحث بالجهة المختصة بدوريات الأمن عن القبض عليه، وسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه، وأشعرت النيابة العامة بذلك. دوريات الأمن أبها
أبها.. سقوط "شاهر سلاحه" الهارب من محطة وقود لعدم دفع النقودسعود الدعجاني الخليج 365 2020-11-19
تمكنت دوريات الأمن بمدينة أبها، من الإطاحة بمواطن قام بتعبئة الوقود لسيارته، ثم أشهَرَ السلاح الأبيض لعمال المحطة، ولاذ بالفرار مسببًا أضرارًا وخطرًا للمحطة والعاملين فيها ومرتاديها.
وأوضح سناب وزارة الداخلية، مساء أمس، أنه بعد أن تَلَقّت الأجهزة الأمنية بلاغًا عن قيام أحد الأشخاص بتعبئة وقود مركبة دون دفع النقود، وأشهَرَ سلاحًا أبيض على أحد العمال بمحطة الوقود غرب مدينة أبها، ثم هرب من الموقع مسببًا أضرارًا بالمحطة؛ فقد أسفرت إجراءات البحث بالجهة المختصة بدوريات الأمن عن القبض عليه، وسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه، وأشعرت النيابة العامة بذلك.
19 نوفمبر 2020 - 4 ربيع الآخر 1442
10:32 AM
تابعت الجهات المختصة العمل بشأنه وأشعرت النيابة العامة للإجراءات
تمكنت دوريات الأمن بمدينة أبها، من الإطاحة بمواطن قام بتعبئة الوقود لسيارته، ثم أشهَرَ السلاح الأبيض لعمال المحطة، ولاذ بالفرار مسببًا أضرارًا وخطرًا للمحطة والعاملين فيها ومرتاديها.
وأوضح سناب وزارة الداخلية، مساء أمس، أنه بعد أن تَلَقّت الأجهزة الأمنية بلاغًا عن قيام أحد الأشخاص بتعبئة وقود مركبة دون دفع النقود، وأشهَرَ سلاحًا أبيض على أحد العمال بمحطة الوقود غرب مدينة أبها، ثم هرب من الموقع مسببًا أضرارًا بالمحطة؛ فقد أسفرت إجراءات البحث بالجهة المختصة بدوريات الأمن عن القبض عليه، وسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه، وأشعرت النيابة العامة بذلك.
، أبها.. سقوط "شاهر سلاحه" الهارب من محطة وقود لعدم دفع النقود ،
المصدر : الخليج 365
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