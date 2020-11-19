شكرا لمتابعة خبر عن الصحة: لم نحدد المدة المناسبة لإجراء فحص كورونا بعد مخالطة المصابين والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أكدت وزارة الصحة، اليوم الخميس أنه لاتوجد دراسات علمية كافية تحدد المدة المناسبة لإجراء فحص فيروس كورونا بعد مخالطة حالة مؤكدة.
وذكرت الوزارة أنه لا توجد دراسات علمية كافية تحدد المدة المناسبة لعمل الفحص بعد مخالطة حالة مؤكدة؛ ولكن ينبغي على الأشخاص المخالطين لحالة مؤكدة إكمال فترة العزل ١٤ يومًا.
وأشارت إلى أن حضانة الفيروس قد تمتد إلى ١٤يومًا وقد لا يتبين ذلك حين أخذ العينة، موضحة أنه بشكل عام إذا كانت الحالة المؤكدة يصاحبها وجود أعراض: فيكون التعافي بعد مرور 10 أيام على الأقل منذ ظهور الأعراض، بشرط مضي آخر 3 أيام منها على الأقل بدون وجود أعراض تنفسية (سعال، ضيق تنفس).
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