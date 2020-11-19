شكرا لمتابعة خبر عن جامعة بيشة تعتمد الخطة الإلحاقية للاختبارات النهائية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

اعتمد رئيس جامعة بيشة محمد صفحي، اليوم الخميس، الخطة الإلحاقية لأداء الاختبارات النهائية لمقررات الفصل الدراسي الأول من العام الجامعي 1442هـ.

وتضمنت الخطة على أن يكون أداء الاختبارات للمقررات النظرية عن بعد، وحضوريًا للمقررات العملية والسريرية والتدريبية، حفاظًا على سلامة أبنائنا وبناتنا الطلبة.

وكانت وزارة التعليم قد أعلنت أن الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الأول لطلبة المدارس ستتم عن بعد عبر المنصات الإلكترونية المختلفة.