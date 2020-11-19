شكرا لمتابعة خبر عن بالصور.. تركي آل الشيخ في زيارة لمنزل "محمد عبده" قبل 6 سنوات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى): وثقت مجموعة من الصور، زيارة رئيس الهيئة العامة للترفيه، تركي آل الشيخ، لمنزل الفنان محمد عبده قبل ست سنوات. وثقت مجموعة من الصور، زيارة رئيس الهيئة العامة للترفيه، تركي آل الشيخ، لمنزل الفنان محمد عبده قبل ست سنوات. ونشر الصورة " آل الشيخ " عبر حسابه على " تويتر " معلقًا "في زيارة لبيت أخي الكبير فنان العرب محمد عبده عام 2014 وذكريات محفورة في القلب". وفي وقت سابق، تعاون محمد عبده وتركي آل الشيخ في عدد من الأعمال الغنائية، منها "يا أمنيات"، و"يا جرحها"، و"بس لحظة"، و"أخت النهار".

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