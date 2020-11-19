شكرا لمتابعة خبر عن اختصاص منصة "قوى" بجميع خدمات "الموارد البشرية" والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):تعتزم وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية نقل جميع الخدمات الإلكترونية إلى منصة " قوى " اعتباراً من الأول من يناير المقبل .
ونجحت منصة " قوى " في تغطية 80 % من احتياج أصحاب العمل في الفترة الماضية مع تقديم العديد من الخدمات الإلكترونية للأفراد والمنشآت مثل " شهادة السعودة ، وإصدار وتجديد رخص العمل ، وتغيير المهنة ، وغيرها ،وفقاً لـ " الوطن " .
وكانت وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية قد أطلقت منصة " قوى " العام الماضي لتكون وسيط التواصل بين العاملين والمنشآت .
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