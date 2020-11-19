شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. شاب يروي قصة خطبته لفتاة قابلها أثناء الطواف في الحرم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

أظهر مقطع فيديو متداول، اليوم الخميس، شاب من المغرب تمكن من خطبة فتاة تعرف عليها في مكة خلال الطواف.

وقال الشاب خلال مقطع الفيديو، إنه قابل فتاة في مكة أثناء الطواف، أعجب بها وقرر أن يتزوجها، مما دفعه للتعرف عليها وعلى أهلها وتمت خطبتهما.

وأثار المقطع الجدل بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، حيث رأى البعض أنه كيف كان في الطواف وينظر إلى النساء.