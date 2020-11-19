محطات مترو واستثمارات في الكهرباء والمياه والزراعة مرتقبة في الدرعية

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): كشفت هيئة تطوير بوابة الدرعية عن الأهداف التي تسعى لتحقيقها بحلول العام المقبل. كشفت هيئة تطوير بوابة الدرعية عن الأهداف التي تسعى لتحقيقها بحلول العام المقبل. وأوضح الرئيس التنفيذي للهيئة،جيرارد إنزيريلو، وفقا لـ"الاقتصادية"، أن الهيئة تخطط لتأسيس محطات مترو في الدراعية. كما تشمل خططها تطوير البنية التحتية، واستثمارات متنوعة في الكهرباء والماء والزراعة بقيمة 4 مليارات ريال.

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