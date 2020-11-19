شكرا لمتابعة خبر عن إتلاف كميات من المواد الغذائية مُنتهية الصلاحية بعسير والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أبها (صدى):

أعلنت أمانة منطقة عسير، اليوم الخميس، إتلاف كميات من المواد الغذائية مُنتهية الصلاحية في بلدية صمخ، ورصدت مُخالفاتٍ أخرى طُبقت عليها العقوبات النظامية.

وأوضحت أمانة عسير أن ذلك جاء خلال حملات ميدانية على المنشآت الغذائية للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية للمنشآت لتعزيز السلامة الغذائية مما يسهم في تقديم غذاذةء أمن وسليم المستهلكين..