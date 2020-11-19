بالفيديو.. «تعليم القصيم»: 80 مليون ريال تعيد الحياة لمشروعات متعثرة منذ 15 عامًا

وفّرت 5199 مقعدًا دراسيًا لجميع المراحل..
أكدت «تعليم القصيم»، الأربعاء، أنَّ تخصيص حكومة المملكة 80 مليون ريال للإدارة ساهم في إعادة مشروعات متعثرة منذ 15 عامًا إلى العمل.
وبمناسبة الذكرى السادسة للبيعة، بثّت الإدارة «فيديو جراف» أكدت خلاله، «أنَّ 80 مليون ريال أعادت مشاريع تعلم القصيم المتعثرة إلى العمل مجددًا»، مشيرة إلى أنَّ تلك المشاريع ظلّت متعثرة لأكثر من 15 عامًا؛ إلا أنها أصبحت جاهزة لاستقبال الطلاب.
وأفادت الإدارة التعليمية، بأنَّ «الدعم الحكومي للمشاريع المتعثرة وفر 5199 مقعدًا دراسيًا للطلاب والطالبات لجميع المراحل»، موضحة أنَّ تلك المشاريع تخدم أحياء (مشعل والروضة والنهضة والريان ومحافظة البهائية).
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منجزات وطنية l— إدارة تعليم القصيم (@moe_qsm) November 18, 2020
80 مليون ريال تعيد متعثرات 15 عامًا للعمل الميداني في #تعليم_القصيمhttps://t.co/Z8IKrJcw8v#الذكري_السادسة_للبيعة #خادم_الحرمين_الشريفين #الملك_سلمان_بن_عبدالعزيز pic.twitter.com/aWPgxe03uc
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