بالفيديو.. «تعليم القصيم»: 80 مليون ريال تعيد الحياة لمشروعات متعثرة منذ 15 عامًا

أكدت «تعليم القصيم»، الأربعاء، أنَّ تخصيص حكومة المملكة 80 مليون ريال للإدارة ساهم في إعادة مشروعات متعثرة منذ 15 عامًا إلى العمل.

وبمناسبة الذكرى السادسة للبيعة، بثّت الإدارة «فيديو جراف» أكدت خلاله، «أنَّ 80 مليون ريال أعادت مشاريع تعلم القصيم المتعثرة إلى العمل مجددًا»، مشيرة إلى أنَّ تلك المشاريع ظلّت متعثرة لأكثر من 15 عامًا؛ إلا أنها أصبحت جاهزة لاستقبال الطلاب.

وأفادت الإدارة التعليمية، بأنَّ «الدعم الحكومي للمشاريع المتعثرة وفر 5199 مقعدًا دراسيًا للطلاب والطالبات لجميع المراحل»، موضحة أنَّ تلك المشاريع تخدم أحياء (مشعل والروضة والنهضة والريان ومحافظة البهائية).

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