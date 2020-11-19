تنبيهات الأرصاد: رياح نشطة وأتربة مثارة على مناطق عدة بالمملكة خلال الساعات المقبلة

توقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، هبوب رياح نشطة وأتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية، خلال الساعات المقبلة.

وعبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، قالت «هيئة الأرصاد» في سلسلة تنبيهات، إن مناطق الحدود الشمالية «العويقيلة– رفحاء– طريف– عرعر»، والمنطقة الشرقية «حفر الباطن– قرية العليا»، والجوف «دومة الجندل– سكاكا– طبرجل»، وحائل «السليمي– الحائط– الشملي– الغزالة– بقعاء– حائل– سميراء– موقق»، و القصيم «الأسياح–البدائع– البكيرية– الرس– الشماسية– المذنب– النبهانية– بريدة– رياض الخبراء– ضرية– عقلة– الصقور– عنيزة– عيون الجواء» تشهد رياح نشطة وأتربة مثارة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية.

كما تحدث نفس الحالة المناخية على مناطق الرياض «الدوادمي– الرين- الزلفي– السليل– القويعية– المجمعة– ثادق– شقراء– عفيف– وادي الدواسر»، و عسير «بيشة– تثليث»، ومكة المكرمة «الخرمة– رنيه– الموية– ترية»، والمدينة المنورة «الحناكية– المهد».