«فلكية جدة»: مثلث فضائي في سماء السعودية يشاهد بـ«العين المجردة»

أوضحت الجمعية الفلكية بجدة، أنه سيتم في السعودية والوطن العربي، بعد غروب الشمس مساء اليوم الخميس (19 نوفمبر) وبداية الليل، رصد مرور هلال القمر ظاهريا بالقرب من كوكبي المشتري وزحل، وسوف تنتظم سويا في مثلث باتجاه الأفق الجنوبي، مشاهد بسهولة بالعين المجردة.

وقال رئيس فلكية جدة المهندس ماجد أبو زاهرة، عبر صفحة الجمعية على فيسبوك، إن المشتري أكثر لمعانًا من زحل، فالمشتري رابع ألمع جسم في قبة السماء بعد الشمس والقمر والزهرة، وسيظهر كنقطة بيضاء ساطعة للراصد بالعين المجردة وعند رصده من خلال المنظار أو تليسكوب صغير سيشاهد قرص الكوكب وحوله أقماره الأربعة الكبيرة التي تعرف باسم «أقمار جاليلو» وهي: «جانميد، كاليستو، يوروبا، أيوا»؛ حيث تظهر كنقاط ضوئية صغيرة قرب المشتري.

وأضاف أبوزاهرة، أن كوكب زحل سيظهر للعين المجردة كنقطة ضوئية ذهبية خافتة ومن خلال تليسكوب صغير يمكن رؤية حلقاته التي بلغت أقصى ميلانها باتجاه الأرض في أكتوبر 2017 وجانبها الشمالي في قمة وضوحه، وكانت آخر مره ترصد فيها بذلك الميلان في العام 1988 ورؤيتها التالية ستكون في العام 2046.

وقال رئيس فلكية جدة، إنه خلال ساعات الليل تنتقل هذه الأجسام جميعًا ظاهرياً نحو الغرب نتيجة دوران الأرض حول محورها، ولكن الحركة الحقيقية للقمر هي نحو الشرق بالنسبة للنجوم.

وأضاف أنه بمراقبة موقع القمر في نفس الوقت كل يوم يلاحظ بأن حركته تكون نحو الشرق بالنسبة للنجوم والكواكب في دائرة البروج، لذلك في اليوم التالي سيلاحظ أن القمر قد ابتعد عن المشتري وزحل مندفعًا نحو الشرق وهي حركته الطبيعية في مداره حول الأرض.

وأشار رئيس فلكية جدة إلى أنه في الوقت الحالي يفصل بين المشتري وزحل (4) درجات عن بعضهما البعض، ويومًا بعد يوم يقترب المشتري أكثر فأكثر من زحل، ظاهريًا على قبة السماء، حتى يلتقيان في حالة اقتران نادر في النصف الثاني من شهر ديسمبر المقبل.

اقرأ أيضا:

يُشاهد بالعين المجردة.. «فلكية جدة»: الزهرة يزين سماء السعودية طوال نوفمبر

«فلكية جدة» تحدد موعد ذروة شهب الأسديات بسماء السعودية والوطن العربي