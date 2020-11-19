رئيس «الغذاء والدواء» يزفّ نبأ سارًا بشأن تأثيرات كورونا بالمملكة نهاية 2020

أكد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء الدكتور هشام الجضعي، أنَّ الجهود الكبيرة التي قامت بها المملكة العربية السعودية بتوجيه من القيادة الرشيدة وتنفيذ من المنظمات الرقابية والتنفيذية ومن بينها الهيئة كان لها أكبر الأثر في تخفيف آثار جائحة كورونا المؤلمة، وذلك بدعمٍ حكوميٍّ سخيّ، وعملٍ مؤسسي مبنيّ على البراهين.

وقال، خلال فعاليات المنتدى العالمي للإنتاج المستدام في قطاع الصحة 2020م، الذي تستضيفه المملكة وتنظمه الهيئة: «كان من ثمرة هذه الجهود أن كانت المملكة إحدى أكبر عشر دول في التعامل مع التبعات الاقتصادية لجائحة كوفيد 19، كما ستكون بنهاية 2020 من أقلّ الدول المتأثرة بتبعات هذه الجائحة، وقد أثبتت الأرقام والبراهين أنَّ المملكة تقود عملًا دوليًا إنسانيًا يجعلنا نردّد بفخر: «لنلهم العالم بقمتنا».