«الحصيني» يوضح طبيعة الحالة الجوية الثالثة للوسم.. ومناطق سعودية تتأثر بها

مصحوبة برياح وفرصة للسيول
توقَّع الخبير في الطقس والأرصاد، عبدالعزيز الحصيني، تفاصيل الحالة المطرية المتوقعة غدًا الجمعة وبعد غدٍ السبت على بعض مناطق المملكة.
وقال الحصيني، عبر تويتر، إنه متوقع حالة جوية ممطرة، وهي الحالة الجوية الثالثة لوسم 1442هـ، موضحا أن نطاق تأثير الحالة الممطرة سيكون على أجزاء من مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة وحائل والجوف وتبوك والحدود الشمالية والباحة وعسير وجازان وشمالي القصيم والشرقية.
وأشار إلى أن الأمطار المتوقعة ستكون متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة لغزيرة وحبات بَرَد، وقوة الحالة ستكون على: أملج ينبع والعيص وبدر ورابغ، مع فرصة انكسار السحب ما بين تلك المدن وفرصة سيول.
وتابع الحصيني قائلا إنه متوقع أن يسبق ويرافق الحالة الممطرة رياح من متوسطة لشبه قوية الخميس والجمعة والسبت خاصة الشمالية والغربية وشمال الوسطى.
وأضاف الحصيني أنه متوقع أيضًا تشكل حالة مدارية في بحر العرب، ومتوقع أن يكون تأثيرها على المملكة بطريق غير مباشر، وذلك بضخ الرطوبة الى داخل المملكة، ومعلوم أن الرطوبة هي مادة السحب.
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