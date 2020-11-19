صلاة الاستسقاء.. نيابة عن الملك أمير مكة يتقدَّم المصلين بالمسجد الحرام

رئاسة الحرمين: منظومة متكاملة من الإجراءات الاحترازية
نيابة عن خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، تقدم أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، المصلين في صلاة الاستسقاء في المسجد الحرام.
وأوضحت رئاسة شؤون الحرمين، عبر تويتر، أنها استعدت لإقامة صلاة الاستسقاء وسط منظومة متكاملة من الخدمات والإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا.
وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، دعا لإقامة صلاة الاستسقاء، اليوم الخميس، في جميع أنحاء المملكة.
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