حددها مجلس «الضمان الصحي»
أكد مجلس الضمان الصحي، اليوم الخميس، أنه لا يحق لشركة التأمين طلب نموذج إفصاح من المؤمن عليه الذى أمضى 11 شهرًا.
وذكر المجلس (عبر موقع تويتر)، أنه «حسب نموذج الإفصاح الطبي الموحد، فإنه عند تجديد الوثيقة لا يحق لشركة التأمين طلب نموذج إفصاح لأي مؤمن له مضى عليه 11 شهرًا».
جاء ذلك ردًا على استفسار من مواطن قال فيه: هل يجب الإفصاح عند تجديد الوثيقة؟
اقرأ أيضا:
«الضمان الصحي» يوضح موقف التأمين على صاحب المنشأة في نفس الوثيقة
«الضمان الصحي» يوضح الإجراءات المتَّبعة عند انتقال المقيم من مؤسسة إلى أخرى
كانت هذه تفاصيل خبر «نموذج إفصاح».. حالة تمنع شركة التأمين من المستفيدين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.