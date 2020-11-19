«نموذج إفصاح».. حالة تمنع شركة التأمين من المستفيدين

أكد مجلس الضمان الصحي، اليوم الخميس، أنه لا يحق لشركة التأمين طلب نموذج إفصاح من المؤمن عليه الذى أمضى 11 شهرًا.

وذكر المجلس (عبر موقع تويتر)، أنه «حسب نموذج الإفصاح الطبي الموحد، فإنه عند تجديد الوثيقة لا يحق لشركة التأمين طلب نموذج إفصاح لأي مؤمن له مضى عليه 11 شهرًا».

جاء ذلك ردًا على استفسار من مواطن قال فيه: هل يجب الإفصاح عند تجديد الوثيقة؟

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