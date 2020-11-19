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فيديو.. سعد الخثلان يوضح حكم الصلاة بالحذاء
متابعات الخليج 365 - الرياض
تحدث الأستاذ بكلية الشريعة في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الشيخ سعد الخثلان، عن حكم أداء الصلاة بالحذاء، موضحًا شرط ذلك.
وقال الخثلان: “الصلاة بالحذاء في المساجد المفروشة يترتب عليه مفاسد كثيرة، إذ ستكون المساجد بمرور الوقت بها أذى وقذر”.
وتابع الشيخ الخثلان: “المساجد في عهد النبي عليه الصلاة والسلام لم تكن مفروشة، فكان الصحابة يُصلون بنعالهم؛ إذ إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن اليهود والنصارى لا يصلون بنعالهم فخالفوهم”.
وختم الشيخ الدكتور سعد الخثلان بقوله: إن “درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، والصلاة بالنعال سُنة إذا كانت في مساجد غير مفروشة، ويمكن تطبيقها في البر مثلًا أو تم أداء الصلاة في مكان غير مفروش أو حذاءه؛ بشرط أن يتأكد من نظافته”.
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