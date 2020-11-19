شكرا لقرائتكم خبر عن «كورونا» يتراجع.. 290 حالة في 24 ساعة والرياض في الصدارة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - شهد يوم أمس (الأربعاء) انخفاضا لافتا في حالات كورونا بـ290 حالة مع تعافي 411 مريضا. وتصدرت العاصمة الرياض الحالات بـ63 حالة، تلتها المدينة المنورة بـ29، حائل 24، جدة 13، مكة المكرمة 12، بريدة 11، بلجرشي 10، عنيزة 7، العيص 7، نجران 6، وادي الدواسر 6، الأسياح 5، خميس مشيط 5، الهفوف 5، يدمة 5، تبوك 4، المخواة 4، رياض الخبراء 4، قرية العليا 4، المبرز 4، أبها 3، والدمام 4 إصابات.

وفي حالات التعافي جاءت الرياض في المقدمة بـ57 حالة، المدينة المنورة 41، ينبع 28، الدمام 23، الهفوف 18، جازان 15، مكة المكرمة 13، المبرز 13، الطائف 8، جدة 8، عنيزة 8، والقطيف 7 حالات شفاء. وكانت وزارة الصحة أعلنت أمس تسجيل (290) حالة مؤكدة جديدة ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة (354.208) حالات، بينها (6.983) حالة نشطة تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (808) حالات حرجة، كما تم تسجيل (411) حالة تعافٍ جديدة، ليصل عدد المتعافين إلى (341.515) حالة، وبلغ عدد الوفيات (5.710) حالات، بإضافة (18) حالة وفاة. كما تم إجراء (56.691) فحصا مخبريا جديدا.