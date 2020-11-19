، الحصيني مبشِّرًا.. حالة ماطرة يومي الجمعة والسبت: هنا مناطق تأثيرها ،

- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
تَوَقّع الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني، حالة جوية ممطرة -إن شاء الله- وهي الحالة الجوية الثالثة لوسم 1442هـ.
وأضاف عبر حسابه في تويتر: نطاق تأثير الحالة الممطرة على أجزاء من مناطق: (مكة، والمدينة، وحائل، والجوف، وتبوك، والحدود الشمالية، والباحة، وعسير، وجازان، وشمالي القصيم، والشرقية، والإمارات، وعمان).
وتابع: مدة الحالة يوميْ الجمعة 5/ 4 والسبت 6/ 4/ 1442هـ.. الأمطار المتوقعة -إن شاء الله- متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة لغزيرة، وحبات برد.. قوة الحالة على #أملج و#ينبع و#العيص و#بدر و#رابغ، مع فرصة انكسار السحب ما بين تلك المدن وفرصة سيول.
واستطرد: متوقع تشكّل حالة مدارية في بحر العرب ومتوقع أن يكون تأثيرها على المملكة بطريق غير مباشر.عبدالعزيز الحصيني الحالة الممطرة
19 نوفمبر 2020 - 4 ربيع الآخر 1442 08:59 AM
قال: تكون متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة لغزيرة ومصحوبة بحبات برَدالحصيني مبشِّرًا.. حالة ماطرة يومي الجمعة والسبت: هنا مناطق تأثيرها
تَوَقّع الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية عبدالعزيز الحصيني، حالة جوية ممطرة -إن شاء الله- وهي الحالة الجوية الثالثة لوسم 1442هـ.
وأضاف عبر حسابه في تويتر: نطاق تأثير الحالة الممطرة على أجزاء من مناطق: (مكة، والمدينة، وحائل، والجوف، وتبوك، والحدود الشمالية، والباحة، وعسير، وجازان، وشمالي القصيم، والشرقية، والإمارات، وعمان).
وتابع: مدة الحالة يوميْ الجمعة 5/ 4 والسبت 6/ 4/ 1442هـ.. الأمطار المتوقعة -إن شاء الله- متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة لغزيرة، وحبات برد.. قوة الحالة على #أملج و#ينبع و#العيص و#بدر و#رابغ، مع فرصة انكسار السحب ما بين تلك المدن وفرصة سيول.
واستطرد: متوقع تشكّل حالة مدارية في بحر العرب ومتوقع أن يكون تأثيرها على المملكة بطريق غير مباشر.
، الحصيني مبشِّرًا.. حالة ماطرة يومي الجمعة والسبت: هنا مناطق تأثيرها ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر الحصيني مبشِّرًا.. حالة ماطرة يومي الجمعة والسبت: هنا مناطق تأثيرها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.