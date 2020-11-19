، تنبيه لـ"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على محافظتي الحناكية والمهد ،

محمد بن مسعود - الدمام - تبدأ من 9 صباحًا حتى 6 مساء.. تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم الخميس بمنطقة المدينة المنورة، تضمنت نشاطًا للرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية على محافظتي الحناكية والمهد.

وبيّنت الإدارة أن الحالة تبدأ من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة السادسة مساء.الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة حالة الطقس