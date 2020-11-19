شكرا لمتابعة خبر عن طي قيد خطباء الجمعة غير الملتزمين بالتحذير من الجماعات ذات البيعة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أصدر فرع وزارة الشؤون الإسلامية، بالرياض، توجيهات بطي قيد الخطباء الذين لم يلتزموا بالتحذير من التفرُّق والاختلاف، وكل ما يؤثر على وحدة الصف حول ولي الأمر.

كما أصدر فرع الوزارة توجيه بطي قيد الخطباء الذين لم يلتزموا بالتحذير من الجماعات ذات البيعة والتنظيم، وفي مقدمتها جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية.

وذكرت مصادر صحفية أن التوجيه شمل مَن تغيّبوا عن خطبة الجمعة دون سبب أو اعتذار رسمي سابق للتوجيه بالتحذير من ذلك.

وفي وقت سابق، كان وزير الشؤون الإسلامية قد عمَّم بأن تكون خطبة الجمعة الماضية حول التفرُّق والاختلاف والتنظيمات ذات البيعة لتبيين أثر ذلك على المجتمعات.