شكرا لمتابعة خبر عن مشاعل الجلعود بعد البصق عليها: " رأيي الشخصي حائل لا تنفع سياحيًا " والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حائل (صدى):

أعربت الرحالة مشاعل الجلعود، عن رأيها الشخصي في حائل كمدينة سياحية، وذلك بعد تعرضها للاعتداء والبصق في أحد المقاهي.

وأوضحت الجلعود أنها زارت جميع مدن وقرى المملكة ولم تشعر بأي شعور سيء إلا في حائل، قائلة: " ممكن الموضوع يكون شخصي، وأنا لن أنقل صورة السوء لكن للأسف من رأيي الشخصي حائل لا تنفع سياحيًا، تحتاج احترام اختلاف الآخرين " .

وشددت على أنها تتحدث عن سوء بعض الأشخاص في حائل دون تعميم، مؤكدة " الاحترام مطلوب من الجميع " .

يذكر أن الجلعود تمارس عدة أنشطة، فهي مغامرة ومصورة ومهتمة بالسياحة في المملكة.