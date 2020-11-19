شكرا لمتابعة خبر عن جستنيه يطالب بوقفة جادة مع شركات الاستقدام والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):طالب الناقد عدنان جستنيه، بتدخل الجهات المسؤولة، فيما يحدث من شركات الاستقدام، مؤكدا أن الأمر يحتاج إلى وقفة جادة، ودراسة من مسؤول" يحس" بالمواطن - على حد قوله-.
وقال جستنيه: " الرسوم المبالغ فيها جداً لا يقبل بها عقل ولامنطق ولا ضمير حي فيه ذرة من مخافة الله " .
وأضاف: " الأمل كبير بتدخل من وضع الثقة فيه لوضع حد نهائي لهذا الجشع والطمع، والله المستعان " .
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