شكرا لمتابعة خبر عن جستنيه يطالب بوقفة جادة مع شركات الاستقدام والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

طالب الناقد عدنان جستنيه، بتدخل الجهات المسؤولة، فيما يحدث من شركات الاستقدام، مؤكدا أن الأمر يحتاج إلى وقفة جادة، ودراسة من مسؤول" يحس" بالمواطن - على حد قوله-.

وقال جستنيه: " الرسوم المبالغ فيها جداً لا يقبل بها عقل ولامنطق ولا ضمير حي فيه ذرة من مخافة الله " .

وأضاف: " الأمل كبير بتدخل من وضع الثقة فيه لوضع حد نهائي لهذا الجشع والطمع، والله المستعان " .