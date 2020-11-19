شكرا لمتابعة خبر عن بالصور..جموع المصلين في مناطق المملكة يؤدون صلاة الاستسقاء والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أدى المصلون في جميع مناطق المملكة صلاة الاستسقاء صباح اليوم الخميس. أدى المصلون في جميع مناطق المملكة صلاة الاستسقاء صباح اليوم الخميس. ويأتي ذلك اتباعًا لسنة المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام عند الجدب وتأخر نزول المطر، أملا في طلب المزيد من الجواد الكريم أن ينعم بفضله وإحسانه بالغيث على أرجاء البلاد. ووثقت مجموعة من الصور، جموع المصلين يؤدون صلاة الاستسقاء وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية.

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