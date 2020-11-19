شكرا لمتابعة خبر عن " الموارد البشرية " تكشف موعد رفع الحد الأدنى للأجور والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف المتحدث باسم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ناصر الهزاني، عن موعد تطبيق قرار رفع الحد الأدنى لأجور المواطنين في نطاقات.

وأوضح الهزاني، أن القرار سيبدأ سريانه بعد 5 أشهر، لافتًا إلى أن المستهدفين من القرار هم جميع موظفي القطاع الخاص السعوديين الذين تقل رواتبهم عن أربعة آلاف ريال.

وأشار إلى أن الآثار الإيجابية المتوقعة من القرار هي رفع مستوى الإنتاجية وانعكاسه على الاقتصاد والناتج السعودي.