شكرا لمتابعة خبر عن المسند: رياح وأتربة مثارة تزداد الجمعة والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):توقع عبد الله المسند أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، اليوم الخميس، نشاطا في الرياح الجنوبية والجنوبية الغربية والتي قد تثير الغبار خاصة في المناطق المفتوحة في الوسطى وأجزاء من الغربية والشمال الغربي.
وأوضح المسند أنه من المتوقع أن يزداد نشاط الرياح الجنوبية والجنوبية الغربية المثيرة للغبار ليوم غد الجمعة، والسبت تبقى الرياح غربية نشطة أيضا.
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