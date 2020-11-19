شكرا لمتابعة خبر عن مدير عام الهلال الأحمر يقدم التهنئة لخادم الحرمين في تجديد البيعة والولاء والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - محمد بن طحيطح (صدى):

رفع سعاده مدير عام هيئه الهلال الاحمر السعودي بمنطقه عسير الاستاذ / محمد بن عبدالله الشهري ، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان – حفظهما الله- والشعب السعودي بذكرى البيعة السادسة، معبراً عن نفسه ونيابة عن كافة منسوبي الهيئة بهذه المناسبة، بتجديد البيعة والولاء، داعياً الله عز وجل أن يحفظ للمملكة أمنها وقيادتها وإنجازاتها وتقدمها، ومساهماتها العالمية في جميع المجالات.

وأكد سعادته بأن الذكرى شاهداً حيّاً وحيوياً على حقبة الحزم والعزم في قيادة البلاد وإدارة شؤونها، ومرحلة المؤسسية في التعامل مع كل ما يتعلق بأمن الوطن ومواطنيه ومواجهة كل التحديات التي تواجهه بقوة وصرامة دون تهاون مع كل ما يمس هذا الكيان الشامخ وشعبه ومقدساته.

واختتم حديثه ان يديم على هذا الوطن الغالي الامن والامان وان يحفظ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ال سعود وولي عهده الامين