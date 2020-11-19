︎ : .

كشفت وزارة العدل عن أهداف مبادرة “شمل”، والتي تستهدف حفظ خصوصية الأسرة السعودية.

وقالت الوزارة، في بيان لها: إن المبادرة تهدف لتنفيذ أحكام الحضانة والرؤية والزيارة (أشمل) إلى تعزيز حقوق الطفل وحفظ خصوصية الأسرة من خلال توفير أماكن مخصصة لتنفيذ أحكام الحضانة والرؤية والزيارة وفق بيئة مجهزة وملائمة تراعي احتياجات الطفل والأسرة.

وأضافت أن الوزارة ستقدم من خلال المبادرة الدعم الاجتماعي والنفسي لأطراف النزاع (الوالدين- الأطفال) في مراكز “شمل”. Source almowaten





كانت هذه تفاصيل خبر وزارة العدل توضح أهداف مبادرة شمل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.