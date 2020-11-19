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يعرف “الإرجونوميكس” أو هندسة بيئة العمل على أنه علم يهتم بتصميم بيئة العمل لتناسب حدود وإمكانيات العامل، ودراسة العلاقة بين العامل والآلة وبيئة العمل لضمان تأدية العمل بأقل قدر ممكن من المخاطر.

وظهرعلم “الإرجونوميكس” وازداد الاهتمام به بعد حدوث الكثير من الأمراض المهنية الناتجة عن عدم ملاءمة بيئة العمل مع الإنسان وحدوث الكثير من إصابات الأعصاب والعظام والعمود الفقري.

ويعود أصل الكلمة إلى اللفظين اليونانيين nomos وتعني القانون، وErgon وتعني العمل، بمعنى أن “الإرجونوميكس” هو علم العمل.

تصميم الإرجونوميكس

تهدف تصميمات الإرجونوميكس في بيئات العمل إلى عدم استخدام كل قدرات العاملين في العمل، وتوفير سبل تحقيق سهولة الاستخدام مما يساعد في راحة العامل، والحرص على ملاءمة الأعمال والأدوات والبيئات لمستخدميها.

إضافة إلى مراعاة الاختلافات في القوة والحجم والتحمل والقدرة، وتقليل الضغوط والإجهاد والحوادث على الأفراد.

ما مفهوم “الإرجونوميكس”.. وما أهميته في بيئة العمل؟ وهذه عواقب إهماله على صحة العامل

عواقب الإهمال

يؤدي إهمال العمل بقواعد الإرجونوميكس إلى عدم الإحساس بالراحة ووقوع إصابات وأمراض مهنية، أو أعراض مرضية في العضلات الهيكلية نتيجة النمو المتزايد والتدريجي لكميات صغيرة من التلف الذي يحدث بصفة يومية بسبب حركة متكررة أو أوضاع الجسم الساكنة، وذلك بسبب التعامل مع منتج سيئ التصميم أو بسبب أوضاع جسدية غير سليمة.

ويؤدي ذلك إلى الإصابة باعتلالات العضلات الهيكلية، وآلام أسفل الظهر، وإصابات الإجهاد المتكرر، إضافة إلى الضغط داخل تجويف البطن والإصابات المتكررة، والتهاب العصب الرسغي.

كما أن الحركة المتكررة مع استخدام منتج سيئ التصميم قد ينتج إصابات في الرقبة والظهر والأيدي والحوض والركبتين.

ما مفهوم “الإرجونوميكس”.. وما أهميته في بيئة العمل؟ وهذه عواقب إهماله على صحة العامل

الأعمال المكتبية

يعد استخدام الحاسب الآلي من أكثر المخاطر تأثيرا على الصحة المهنية في الأعمال المكتبية، ويعتبر الجلوس الصحيح عند استخدام الحاسب من أهم العوامل التي يجب الانتباه لها.

ولتجنب حدوث آلام العمود الفقري والمفاصل والشد العضلي يجب اتباع هذه التعليمات:

عدم الجلوس لفترات طويلة، وأخذ قسط من الراحة بين الحين والآخر، وتجنب انحناء الرقبة والمحافظة على وضع الرأس مستقيماً لضمان استقامة الظهر، وتجنب وضع سماعة الهاتف بين الكتف والرأس لتخفيف العبء على الرقبة.

وضع الشاشة أمام العين مباشرة، وتجنب الاقتراب الشديد منها ووضع لوحة المفاتيح على بعد 15-10 سم عن اليد، وأن تكون الذراع متوازية مع الأرض، والساقان منحنيتين بزاوية بين 90 – 110 درجة، وجعل القدمين مسطحتين على الأرض.

ما مفهوم “الإرجونوميكس”.. وما أهميته في بيئة العمل؟ وهذه عواقب إهماله على صحة العامل

رفع الأحمال

لرفع الأحمال بطريقة سليمة يجب أولا التأكد من عدم وجود عوائق ومخاطر قد تسبب التعثر في الطريق، واتخاذ وضعية القرفصاء التام، وسحب الحمل نحوك بعد التأكد من جمع ذراعيك ومرفقيك قرب جسمك،واجعل وزن جسمك مركزا فوق قدميك ثم ارفع مستعينا بساقيك وأبق ظهرك مستقيما.

ما مفهوم “الإرجونوميكس”.. وما أهميته في بيئة العمل؟ وهذه عواقب إهماله على صحة العامل

طرق الوقاية

تدريب العاملين على طرق العمل بشكل صحيح ومريح، وإلزام العاملين بأخذ فترات راحة، والتأكد من جودة المعدات ومطابقتها للمواصفات وعمل الصيانة الدورية لها، وأخيرا التحدث مع الموظفين والاستماع لشكاواهم.

Source akhbaar24.argaam

