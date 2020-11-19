14 سبباً لحالات النسيان.. فكيف تتغلب عليها؟ (صور)

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أصبح النسيان من الظواهر المقلقة، والتي يعزى بعض أسبابها إلى الضغوط المتزايدة في الحياة المعاصرة، رغم أن البشر بصفة عامة يتمتعون بذاكرة قوية يستطيعون من خلالها حفظ المعلومات التي يحتاجون إليها.

رصدنا هنا 14 سببا قد تسبب النسيان.

1- قلة النوم : من الصعب تذكر الأشياء عندما لا تنام، فالنوم يقوي الروابط بين خلايا الدماغ التي تساعدك على التذكر، وتسبب قلة النوم شرودا للعقل، لذا عليك النوم لمدة 8 ساعات ليلا وممارسة الرياضة يوميًا، والالتزام بجدول نوم منتظم، وتجنب الكافيين في وقت متأخر من اليوم.

2- الأدوية : يمكن للأدوية المهدئة، -والتي تساعد على النوم- أن تضعف الذاكرة، مثلها مثل أدوية ضغط الدم ومضادات الهيستامين ومضادات الاكتئاب، ويختلف الأشخاص في تأثرهم بالأدوية، لذا استشر الطبيب إذا حدثت مشكلة في الذاكرة عند بدء تناول دواء جديد.

3- داء السكري : المصابون به أكثر عرضة لمشاكل الذاكرة بما في ذلك الخرف، وقد يؤدي ارتفاع السكر في الدم لتلف الشعيرات الدموية الدقيقة في الدماغ، فيما يضر ارتفاع الأنسولين خلاياه، لذا فالسيطرة على السكري بالأدوية والتمارين والغذاء الصحي قد يقي من مشاكل الذاكرة.

4- الجينات : تؤثر الجينات الوراثية في تحديد مدى تلاشي الذاكرة والإصابة بالخرف، فيبدو أن الجينات مهمة في بعض أنواع الخرف أكثر من غيرها، والجين الذي يؤثر على الذاكرة لدى شخص ما قد لا يكون له تأثير في شخص آخر،لذا عليك بالفحص الجيني.

5- تقدم العمر : تميل الذاكرة إلى التدهور مع تقدم العمر، ويسميه الأطباء “الخرف” عندما يبدأ في التأثير على الحياة اليومية، حيث يتضاعف المصابون بالزهايمر – وهو الشكل الأكثر شيوعًا للخرف -، كل 5 سنوات بعد سن الـ 65، احرص على الغذاء الصحي والتمارين والحياة الاجتماعية.

6- سكتة دماغية : توقف السكتة الدماغية تدفق الدم إلى جزء من الدماغ، ما قد يؤدي لتلف أنسجة المخ وصعوبة التفكير والتحدث والتذكر، فعليك تجنب ما يزيد من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية مثل ارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب والتدخين. وتشمل أعراض السكتة الدماغية تدلي الوجه، وضعف في الذراع، ومشاكل في النطق.

7- التدخين : يبدو أن التدخين يؤثر على أجزاء من الدماغ مسؤولة عن التفكير وتذكر الأشياء، كما يزيد من خطر الإصابة بالخرف، والسكتة الدماغية، التي تضر بالدماغ، ربما لأن التدخين مضر بالأوعية الدموية، لذا اقلع عن التدخين.

8- مرض قلبي : تتراكم جزيئات في الشرايين وتبطئ تدفق الدم إلى الدماغ والأعضاء الأخرى، مسببة تصلب الشرايين، ما يؤثر سلبا على التفكير والتذكر، ويؤدي أيضًا إلى نوبة قلبية أو سكتة دماغية، ويزيد فرص الإصابة بالخرف، وإذا لم تكن مصابًا بأمراض القلب،فإن التدخين والسكري وارتفاع ضغط الدم يزيدون من احتمالية الإصابة بالخرف.

9- ضغط الدم المرتفع : يزيد من خطر الإصابة بمشكلات في الذاكرة، بما في ذلك الخرف، لأنه على الأرجح يتلف الأوعية الدموية الدقيقة في الدماغ، وقد يؤدي أيضًا إلى السكتة الدماغية، إلا أن من يسيطرون على ضغط الدم بالنظام الغذائي والتمارين والأدوية قادرون على إبطاء أو منع هذا الضرر الدماغي.

10- الاكتئاب والقلق : يكون من الصعب غالبا التركيز أو التذكر إذا كنت قلقًا أو مكتئبًا، وهناك احتمال للإصابة بالخرف، رغم أن العلماء يجهلون حتى الآن سبب حدوث ذلك، لذا عالج القلق أو الاكتئاب لأنهما يتداخلان مع استمتاعك بالحياة اليومية العادية، وهناك علاجات وأدوية مفيدة.

11- إصابات الرأس : يمكن أن تؤثر إصابات الرأس على الذاكرة قصيرة المدى، وقد تنسى المواعيد أو ما فعلته بالأمس، وهنا تكون الراحة والأدوية وإعادة التأهيل الطبي مساعدة لك على التعافي، وتزيد الضربات المتكررة على الرأس كما في الملاكمة وكرة القدم، من خطر الإصابة بالخرف لاحقًا، توجه للمستشفى في حالات حدوث إصابة بالرأس أو الإغماء أو الرؤية الضبابية، أو الدوار أو الغثيان.

12- السمنة : إذا كنت تعاني من السمنة فأنت أكثر عرضة للإصابة بالخرف في حياتك لاحقا، مع احتمالية الإصابة بأمراض القلب، والذي يؤدي أحيانًا إلى تدهور الدماغ ومشاكل في الذاكرة. استشر الطبيب بشأن وزنك المناسب، واتبع نظاما غذائيا صحيا ومارس التمارين بانتظام.

13- عدم ممارسة الرياضة : يقلل أداء التمارين المنتظمة من خطر تدهور الدماغ ومشاكل الذاكرة والخرف، وتحسن وظائف المخ لمن يعانون بالفعل من الخرف، ويمكن ممارسة التمارين بالخروج إلى الشارع أو الحديقة، بالمشي، أو السباحة، لمدة 30 دقيقة يوميا.

14- طعام غير صحي : قد يؤدي تناول طعام غير صحي للإصابة بأمراض القلب، فتحدث مشاكل في الدماغ ومنها مشاكل الذاكرة والخرف، لذا فالنظام الغذائي الصحي للقلب – على غرار نظام البحر المتوسط – مفيد للعقل أيضًا، لأنه يتضمن الحبوب الكاملة والفواكه والخضروات والأسماك والمكسرات وزيت الزيتون والدهون الصحية مثل الأفوكادو، وقليل من اللحوم الحمراء.

Source akhbaar24.argaam

