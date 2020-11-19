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ألقت الجهات الأمنية بمدينة أبها القبض على شخص قام بتعبئة مركبته بالوقود دون دفع قيمته، وأشهر سلاحا أبيض على أحد العمال، ثم فرّ هارباً.
وأوضحت وزارة الداخلية أن الجاني مواطن وتم إشعار النيابة العامة بعد القبض عليه، وسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه.
وكان مقطع فيديو وثقته كاميرا محطة الوقود قد أظهر لحظة هروب الجاني بعد التعبئة، وتسببه في قطع خرطوم المضخة، واحتمال اندلاع حريق.
Source akhbaar24.argaam
كانت هذه تفاصيل خبر هدد العامل بسلاح أبيض وكاد يتسبب في حريق.. القبض على قائد مركبة هرب بعد تعبئة الوقود (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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