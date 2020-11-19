هدد العامل بسلاح أبيض وكاد يتسبب في حريق.. القبض على قائد مركبة هرب بعد تعبئة الوقود (فيديو)

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ألقت الجهات الأمنية بمدينة أبها القبض على شخص قام بتعبئة مركبته بالوقود دون دفع قيمته، وأشهر سلاحا أبيض على أحد العمال، ثم فرّ هارباً.

وأوضحت وزارة الداخلية أن الجاني مواطن وتم إشعار النيابة العامة بعد القبض عليه، وسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحقه.

وكان مقطع فيديو وثقته كاميرا محطة الوقود قد أظهر لحظة هروب الجاني بعد التعبئة، وتسببه في قطع خرطوم المضخة، واحتمال اندلاع حريق.

Source akhbaar24.argaam

