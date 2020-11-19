هل يحق للزوج أن يمنع زوجته من التصرف في مالها؟.. الشيخ السليمان يُجيب (فيديو)

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شدَّد عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للفتوى الشيخ الدكتور عبد السلام السليمان، على أن المرأة الراشدة لها حرية التصرف بمالها سواء في البيع أو الشراء أو الصدقة ولا تتقيد في ذلك بإذن من زوجها أو وليها.
وأشار في فتوى نشرها حساب الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء، إلى أن الزوج ليس له الحق في أن يتحكم بمال زوجته، وكذلك الولي في مال ابنته.
وأكد أن الحالة الوحيدة التي يسمح فيها لأي من الزوج أو الولي التدخل، إذا كان التصرف يلحق الضرر بأي منهما، ويكون التدخل في حدود ذلك فقط.
Source akhbaar24.argaam
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